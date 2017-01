Rainieri (Lega Nord): "No ai migranti di Cona nel Parmense"

«In provincia di Parma sono ospitati quasi il 15% dei migranti irregolari da accogliere in Emilia-Romagna per cui si è già notevolmente superata la quota dell’11,7% stabilita dagli accordi tra Stato, Regioni e Enti locali».

Lo scrive Fabio Rainieri (Lega Nord) in un'interrogazione alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna per sapere quali sono «le motivazioni ufficiali per cui la prima Regione a dover sopperire alle falle del sistema nazionale dell’accoglienza migranti irregolari debba essere l’Emilia-Romagna e, all’interno di essa, perché i maggiori oneri debbano spettare alla Provincia di Parma». Rainieri vuole anche sapere «se prima della decisione di trasferire i 100 già ospitati a Cona il Governo ha consultato l'amministrazione regionale». Per l’esponente della Lega la decisione sovvertirebbe anche parametro per cui i migranti da ospitare devono essere commisurati alla popolazione delle varie province, che a Parma è il 10% di quella dell’Emilia-Romagna».

Il consigliere chiede anche se si ritiene «di mantenere l'impegno preso dalla Vice Presidente Gualmini su Parma per una più equa distribuzione dei migranti nel territorio regionale che annulli il sovraccarico in quella provincia» e se la Giunta «ha quindi intenzione di attivarsi affinché 30 dei 100 migranti provenienti da Cona che sarebbero già assegnati a Parma siano dislocati altrove». Ranieri, infine, domanda se la Regione concorda che il seppur «non ancora sufficiente cambiamento di rotta da parte del Governo sui provvedimenti per affrontare il problema dei migranti irregolari comprovi il fallimento della politica di accoglienza ad ogni e qualunque costo da sempre sostenuto e supportato da questa amministrazione regionale». i migranti responsabili dei disordini a Cona per il leghista andrebbero perseguiti «penalmente o comunque allontanati dal territorio nazionale» e non invece spostati in «strutture più accoglienti quasi fosse un premio per quello che hanno fatto».