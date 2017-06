Nuovo centro per migranti a Baganzola? La Prefettura smentisce

Un nuovo centro di accoglienza per 200 migranti a Baganzola? Alla Prefettura non risulta.

Il leghista Fabio Rainieri, vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, ha presentato un'interrogazione a Bologna per chiedere delucidazioni su un presunto nuovo centro di accoglienza in zona Fiera a Baganzola. La Prefettura, da parte sua, smentisce: da Palazzo Rangoni dicono che non risulta un nuovo centro nella frazione cittadina (dove tra l'altro esiste già una struttura di accoglienza per i migranti).

In base al bando sui migranti, invece, a diversi Comuni della provincia di Parma è richiesta la disponibilità ad accogliere fino a 500 migranti entro il 31 dicembre 2017. I Comuni sono Busseto, Calestano, Collecchio, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontevivo, Langhirano, Medesano, Mezzani, Neviano, Noceto, Polesine-Zibello, San Secondo, Sissa-Trecasali, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Torrile., Valmozzola, Varano e Traversetolo. Berceto e Salsomaggiore sono esclusi poiché aderiscono al programma Sprar.