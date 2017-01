Dopo aver perso, al primo turno, al torneo WTA di Hobart, Francesca Schiavone ha fatto sapere che, il 2017, sarà il suo ultimo anno da giocatrice di tennis: "Questo sarà il mio ultimo anno nel circuito. Ho perso questa partita perché non sono riuscita a dare il meglio qui. In questa stagione voglio tirare fuori e dare tutto quello che ho imparato negli ultimi 19 anni".Classe 1980, la tennista milanese è stata una delle stelle del tennis italiano per diversi anni. Nel suo palmares brilla il Roland Garros vinto nel 2010 (prima italiana di sempre a vincere un torneo dello Slam).Nel corso della sua lunga carriera è riuscita ad arrivare al numero 4 della classifica WTA (2011). Tra le tante vittorie conseguite, anche tre edizioni della Fed Cup (2006, 2009 e 2010). Dopo la Pennetta, tocca alla Schiavone dire addio all'amato tennis.