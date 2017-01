Dopo Venus, anche Serena agguanta un posto nelle semifinali agli Australian Open. L'ex numero uno del mondo si è sbarazzata dell'inglese Konta in due set (6-2, 6-3 i parziali del match). Serena, in semifinale, se la vedrà con la croata Lucic-Baroni, unica non americana tra le migliori quattro del torneo. Dall'altra parte la sfida, tutta americana, tra Venus e Vandeweghe.In campo maschile, il bulgaro Dimitrov, numero 15 del tabellone, superando Goffin in tre set (6-3, 6-2, 6-4), ha conquistato un posto in semifinale.