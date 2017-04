Inizia male per l'Italia il quarto di finale contro il Belgio nel World Group di Coppa Davis, in svolgimento sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi.



Paolo Lorenzi si è infatti arreso nel match contro Steve Darcis, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-7(3) 6-1 6-1 7-6(4) dopo tre ore e 20 minuti di gioco.



Ora toccherà ad Andreas Seppi rimediare nel secondo incontro che lo vedrà opposto a David Goffin.