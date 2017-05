Sharapova a sorpresa: "Wimbledon, farò le qualificazioni"

Maria Sharapova rinuncia a chiedere la wildcard per il tabellone principale di Wimbledon e annuncia che giocherà le qualificazioni, come le consente la classifica.





Dopo le polemiche legate al Roland Garros, con la Federtennis francese che le ha negato l’invito vista la squalifica per doping, la siberiana contrattacca: "Dopo aver migliorato il mio ranking nei primi tre tornei giocati dal mio ritorno, giocherò le qualificazioni per Wimbledon e non chiederò una wildcard per il main draw".