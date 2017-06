Bancarotta per Boris Becker

Guai finanziari per Boris Becker. Un tribunale di Londra ha dichiarato bancarotta per il vincitore di sei titoli del Grande Slam ed ex numero uno al mondo, a causa di un debito di circa sei milioni di euro contratto nel 2015 con una banca privata, la Arbuthnot Latham & Co.Nonostante gli avvocati del 49enne tedesco avessero chiesto "un'ultima opportunita'" assicurando di poter saldare il debito con l'ipoteca di una sua proprietà a Maiorca, la giudice incaricata del caso, Christine Derret, ha dichiarato insolvente l'ex fuoriclasse del tennis."Dichiaro il fallimento con molto dolore. Non ci sono prove sufficienti che assicurino la possibilità di pagare il debito a breve. Ho l'impressione che siamo davanti a un uomo con la testa nella sabbia".