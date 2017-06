Tennis, Paolo Maldini ko con i professionisti

E' durato 42' l'esordio dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini nel circuito professionistico di tennis. All'Aspria Tennis Cup l'ex terzino rossonero, 49 anni, ha perso al primo turno del tabellone di doppio.L'ex calciatore, in coppia con l'amico e maestro Stefano Landonio, è stato battuto per 6-1, 6-1 dalla coppia formata da Tomsz Bednarek e David Pel. In tanti sono accorsi all'Harbour Club Milano per tifare Maldini, che ha scaldato la folla con qualche colpo spettacolare."Resterà un evento isolato. Una bella esperienza, che mi ha divertito parecchio, ma che non si ripeterà", le parole dell'idolo rossonero dopo il match.