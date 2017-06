Venus Williams coinvolta in un incidente mortale

Brutta disavventura per Venus Williams. La tennista, attuale numero 10 del mondo e sorella di Serena Williams, è stata coinvolta in un incidente mortale. Secondo TMZ, il sinistro sarebbe avvenuto a Palm Beach, lo scorso 9 giugno.L'incidente ha causato la morte di Jerome Barson, 78enne. "Ha lottato 14 giorni prima di morire, la famiglia è distrutta", le parole di Michael Steinger, legale della famiglia Barson. Si vocifera di un testimone che avrebbe visto il suv della Williams passare col rosso ed investire l'auto con a bordo i coniugi Barson.Malcolm Cunningham, avvocato di Venus Williams, ha dichiarato quanto segue: "Passava col verde, non è indagata". La polizia, invece, si limita a far sapere che le indagini sono attualmente in corso. Venus non era sotto effetto di droghe o alcol e non era al cellulare, al momento dell'impatto.