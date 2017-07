Novak Djokovic è tornato al successo all'"Aegon International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi complessivo pari a 635.660 euro disputato sull'erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento del circuito internazionale prima di Wimbledon.Il serbo, numero 4 del ranking Atp e prima testa di serie del tabellone (in gara grazie a una wild card), ha sconfitto in finale il francese Gael Monfils, numero 16 del mondo e secondo favorito del seeding, col punteggio di 6-3 6-4.Per il 30enne di Belgrado è il secondo successo stagionale, dopo quello ottenuto in Qatar contro Murray.