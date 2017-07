Wimbledon, ritiro a sorpresa per Djokovic

Dopo Nadal e Murray, Wimbledon saluta anche Novak Djokovic.Il serbo è stato costretto al ritiro, per un problema al gomito, nel corso del match dei quarti di finale contro il ceco Tomas Berdych.Al momento della sospensione definitiva Djokovic era sotto nel punteggio, con l'avversario che infatti aveva vinto il primo parziale per 7-6 (2) e conduceva per 2-0 nel secondo set.