Wimbledon: Federer non tradisce, trionfo a due passi

Roger Federer è l'unico big rimasto in tabellone a Wimbledon, dopo l'uscita di scena di Nadal, Murray e Djokovic.



L'elvetico, numero 5 del mondo e 3 del seeding, nei quarti di finale del singolare maschile, terza prova stagionale dello Slam, ha sconfitto nettamente il canadese Milos Raonic, numero 7 del ranking Atp e sesta testa di serie del tabellone, nonchè finalista della scorsa edizione, che si è piegato col punteggio di 6-4 6-2 7-6 (4).



Prossimo avversario per Federer, nelle semifinali di venerdì, il ceco Tomas Berdych, che ha superato Novak Djokovic, costretto al ritiro sul punteggio di 7-6 (2) 2-0 in favore del ceco.