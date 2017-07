Venus crolla, Muguruza regina a Wimbledon

Garbine Muguruza ha trionfato a Wimbledon.Sull'erba del centrale dell'All England Club di Londra, la 23enne spagnola ha prevalso sulla 37enne Venus Williams.La numero 15 del mondo e 14 del seeding si è imposta per 7-5 6-0, in circa un'ora e quindici minuti di gioco.Per la Muguruza, sconfitta in finale due anni fa dall'altra Williams, Serena, è il primo trionfo a Londra. In carriera ha vinto lo scorso anno sui campi del Roland Garros.