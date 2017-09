US Open, bene Nadal e Federer

Nadal e Federer proseguono la loro corsa agli US Open, accedendo agli ottavi di finale. Lo spagnolo si è sbarazzato di Mayer in quattro set. Dopo aver perso il primo parziale (6-7), Nadal ha conquistato i successivi tre set (6-3, 6-1, 6-4).Bene anche Federer. Lo svizzero, numero 3 del tabellone, ha piegato Lopez in tre set (6-3, 6-3, 7-5 i parziali dell'incontro). Per lo svizzero solo un'ora e 46 minuti di gioco e, senza ombra di dubbio, miglior prova in questa edizione degli US Open.