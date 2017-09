Sloane Stephens in trionfo agli Us Open.



A New York non c'è stata partita, con la connazionale Keys dominata: 6-3, 6-0 il punteggio finale.



La Stephens è la quarta differente vincitrice di un torneo dello Slam quest’anno dopo i successi di Serena Williams già in dolce attesa agli Australian Open, della Ostapenko a Parigi e della nuova numero 1, Garbine Muguruza a Wimbledon.