L'edizione 2017 degli US Open sorride a Nadal. Il maiorchino si aggiudica la finale con Anderson (6-3, 6-3, 6-4 i parziali, due ore e 27' di gioco), conquistando così lo Slam americano per la terza volta in carriera.Per Nadal si tratta del sedicesimo trofeo in uno Slam. Davanti a lui Federer, con 19 titoli vinti.Lo spagnolo, tornato numero 1 al mondo lo scorso 21 agosto, consolida così la sua posizione di leader assoluto.