Anche il 2018 si apre nel segno dell'eterno Federer. Lo svizzero sta incantando alla Hopman Cup. Battuto il 21enne russo Kachanov 6-3, 7-6, davanti a quasi 14.000 spettatori estasiati dalla classe di Federer.Altro forfait, invece, per Murray. L'ex numero 1 si è ritirato a causa dei soliti problemi all'anca: "Avevo la ferma intenzione di iniziare qui la mia stagione, ma insieme al mio team abbiamo constatato che non sono ancora al livello di forma necessario per competere", le sue parole via Facebook.