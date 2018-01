Coppa Province: domenica l'esordio delle giovani racchette parmigiane

Hanno meno di 11, 10 e 9 anni eppure talento, passione e dedizione sono già parte integrante del loro DNA. Eh sì, perché Filippo Montenet, Michele Bacchini, Costanza Cortesi, Michela Bossi, Benedetta Bettati, Simone Bagatti, Piermaria Dodi, Diana Elena Voiculet, Nicolò Pelosi, Giuseppe Salvi e Camilla Montenet, segnatevi i loro nomi, sono gli “enfant prodige” del tennis parmigiano. Domenica, in mattinata, il confronto con la rappresentativa di Piacenza battezzerà l’esordio di Parma nella coppa Australian (competizione che vede sfidarsi i migliori under 11, under 10 e 9 delle varie province emiliano-romagnole) e, a fare gli onori di casa, saranno proprio loro, le giovani promesse della racchetta nostrana. Timonarle spetterà a Giuseppe Montenet, tecnico nazionale e neo fiduciario della provincia, che, in quest’avventura, potrà contare su un copilota di tutto rispetto: il vice capitano Luca Busani, un altro che il titolo di maestro nazionale è riuscito a conseguirlo.

0 biglietti, tante emozioni L’appuntamento, per tutti gli appassionati, è alle 9 di domenica 28 gennaio. Si giocherà fra le mura amiche del circolo del Castellazzo. Ingresso libero, divertimento garantito.