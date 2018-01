Wozniacki in trionfo: Australian Open e numero 1 del mondo

Caroline Wozniacki si aggiudica gli Australian Open e il numero 1 della classifica WTA. Giornata perfetta per la danese, che ha avuto la meglio su Simona Halep al termine di una battaglia di due ore e 49 minuti e tre eterni set: 7-6 (2), 3-6, 6-4.La tennista 27enne, al 28esimo titolo in carriera, non aveva mai trionfato in uno Slam e grazie a questo risultato sopravanza anche la rivale romena salendo in cima al ranking mondiale.Primo set combattutissimo e concluso al tie-break dopo sette confronti diretti. Diverse pause dovute anche al caldo torrido sul cemento di Melbourne. Dopo un secondo set andato alla Halep, la Wozniacki ha rischiato di perdere nel terzo quando si è ritrovata sotto sul 4-3. Poi il recupero finale, con due pazzeschi rovesci fino al match point, con l'errore decisivo della Halep.