Coppa Davis, Fognini porta l'Italia ai quarti

L’Italia è nei quarti di finale di Coppa Davis, per la quarta volta negli ultimi cinque anni, compresa la semifinale del 2014. Nel singolare di apertura della terza giornata dell’incontro con il Giappone valido per il primo turno del World Group 2018, in corso sul veloce indoor della Takaya Arena di Morioka, un Fabio Fognini super ha portato il punto della vittoria (3-1): 3-6 6-1 3-6 7-6(6) 7-5 il punteggio con cui ha sconfitto Yuichi Sugita nel match fra i numeri uno delle due squadre, durato 4 ore e 8 minuti.

A risultato acquisito, i due capitani hanno deciso di non disputare il quinto incontro. Gli azzurri nei quarti di finale (6-8 aprile) ospiteranno la vincente del confronto fra Francia - campione in carica - e Olanda, in svolgimento ad Albertville.

Sabato il doppio formato da Fabio Fognini e Simone Bolelli aveva sconfitto per 75 67(4) 76(3) 75, in tre ore e 37 minuti di gioco, Ben Mclachan e Yasutaka Uchiyama portando l’Italia sul 2-1. Venerdì, infatti, la giornata si era chiusa in parità: nel primo singolare Fabio Fognini aveva battuto per 64 36 46 63 62, dopo tre ore e 55 minuti di lotta, Taro Daniel, quindi Yuichi Sugita aveva sconfitto per 46 62 64 46 76(1), in 3 ore e 28 minuti di gioco, Andreas Seppi dopo aver salvato un match-point nel dodicesimo game del set decisivo.