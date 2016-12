Lucio Rossi ,via Bixio

Lucio Rossi, insieme al musicista Emanuele Nidi, sono i protagonisti al Workout Pasubio con lo spettacolo musicale “Bar Sport, via Nino Bixio”, in cui proporrà un racconto al pubblico, attraverso aneddoti e barzellette, piccole storie di vita che si fanno leggenda di bocca in bocca.La civiltà dei bar, di quella patria chiamata Oltretorrente a Parma. Dal Sordo o al Bar Ciano a ridere, mangiare e parlare di presente, sogni di futuro… e stavolta di sport. Lucio Rossi classe 1953, è davvero un atlante parmigiano. Fotografo di livello internazionale, barzellettiere scatenato, cantante, produttore di acciughe e vino, è di fatto uno dei personaggi di raccordo con un'anima cittadina che non c'è più.