Mancano ormai poche ore al Natale e per tutti noi è tempo di bilanci.

Ogni famiglia sta facendo i conti con quanto è stato speso per regali e per preparare la tavola delle feste, conti che stanno facendo anche i commercianti. E' stato un Natale di ripresa oppure no? Ne parleremo questa sera a 'Lettere al direttore' dalle ore 21,15 con spazio anche a qualche idea regalo o per la nostra tavola se ancora non avete completato i vostri acquisti.





Tv Parma ore 21,15