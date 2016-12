Cambogia, un paese sull'acqua

Nuovo reportage di Odetta Carpi. C'è una cosa che non si dimentica quando lasci la Cambogia; è il cuore puro e disponibile della gente che ti fa sentire a casa. Dalla moderna Phnom Phen ai sonnolenti villaggi lungo il Mekong e il lago Tonle Sap dove la gente vive in case che galleggiano sull'acqua o su palafitte alte più di 8 metri, veri grattacieli di bamboo, Qui la gente vive di pesca in assoluta tranquillità perché, sulle colline, si sono le pagode da dove il Buddha assicura protezione.



