Da stasera spazio alle commedie messe in scena dalla compagnia “Teatro di Quartiere” . La prima ad essere trasmessa, è “Dònni dotór e sartór”, “Sarto per Signora” Si tratta di intrecci, malintesi fra mariti e mogli che vede protagonista un medico galante, il quale per sfuggire alle sue scappatelle extra matrimoniali si trasforma in sarto. Gli interpreti della commedia sono: Ivo Campanini, Enrico Maletti, Antonio Ruzzi, Luca Avanzini, Andrea Concari, Daria Soffientini, Federica Pattini, Ilaria Civa Del Fonte, Silvia Reverberi, Daniela Villa, Raffaella Bonitatibus. La regia è di Ivo Campanini, le scene di Maletti.



Tv Parma ore 21,10