Consueto appuntamento con la commedia in vernacolo che vede anche questa settimana protagonista la compagnia "Teatro di Quartiere". Stasera sarà proposta "I Guai äd l'Avocät" , commedia in tre atti di Piero Piriastri. Le disavventure di un avvocato galante, che oltre alle cause altrui deve pensare a riparare con la moglie le proprie scappatelle amorose. Gli interpreti sono: Ivo Campanini, Antonio Ruzzi, Enrico Maletti, Marco, Dardari, Raffaella Bonitatibus, Daniela Villa, Federica Pattini, Ilaria Civa Del Fonte, Silvia Reverberi, Monja Ghillani. La regia è di Ivo Campanini le scene sono di Maletti.

Tv Parma, sabato ore 21,10