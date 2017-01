Per la rassegna “Bar Sport ,racconti di vite e di gioco” che si è tenuta recentemente al Workout Pasubio, viene questa sera proposto un incontro dal titolo

“Kobe Bryant , il morso del mamba ” , presentazione del libro di Fabrizio Fabri e Edoardo Caianello. La storia di un ragazzo e di un atleta straordinario , sempre pronto a rialzare la testa , per far vedere al mondo chi è il numero uno. Gli autori sono intervistati da Stefano Manuto, cestita, promotore del progetto 3x3 Robe da Città .



Tv Parma dalle ore 21,10