In occasione della giornata della Memoria Tv Parma seguirà in diretta venerdì mattina alle 10,30 e, in replica, alle 21,10 l'appuntamento organizzato dagli studenti dell'Istituto Bodoni di Parma dedicato al ricordo della tragedia della Shoah. Assieme ai contributi degli studenti, che hanno selezionato alcuni filmati e racconteranno il loro 'no' a tutte le discriminazioni, parleranno gli attori Mauro Coruzzi e Moni Ovadia oltre al presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea Marco Minardi.