Si è svolto presso la Chiesa della SS. Annunziata, il “ 17° Concerto di Sant’Ilario, nella Casa Di Padre Lino” .

Il tradizione evento benefico, ha proposto le più belle pagine spirituali del melodramma, con il coro della Corale G. Verdi di Parma ed il Coro di Voci Bianche della Corale Verdi. Nell’occasione è stato assegnato il premio “Verdi d’Oro” al baritono parmigiano Armando Gabba, per aver diffuso l’arte del melodramma nel mondo. Lo spettacolo , presentato da Mara Pedrabissi , ha ospitato Enrico Maletti come declamatore in “djalètt pramzàn” ed ha avuto l’organizzazione artistica di Claudio Mendogni.



