Tutti gli schieramenti politici si muovono per organizzare la propria "battaglia" per le comunali del 2017. Si muove anche il centrodestra, e più in generale l'area che si riconosce in questi ideali. Ne parleremo a "Lettere al Direttore" con esponenti politici e civici. Appuntamento giovedì 2 febbraio alle 21,15 su Tv Parma.





Tv Parma, giovedì 2 febbraio, ore 21,15