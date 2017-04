Serata tutta dedicata a Padova-Parma quella che vi proporrà oggi Tv Parma. Alle 19,30 nel Tg e poi nel Tg Sport collegamenti in diretta dallo stadio 'Eugeneo' per le anticipazioni del match, dalle 20,20 invece puntata speciale di Bar Sport prima con la telecronaca in diretta della gara con Carlo Chiesa e Romeo Azzali e poi, a seguire, commenti e interviste in diretta da Padova con Marco Balestrazzi e, in studio, Giuseppe Milano con tanti ospiti



