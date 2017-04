Ieri al Tardini il l Parma ha giocato contro l’Ancona . In prima serata alle 20,30 in Bar Sport, Sandro Piovani analizzerà con i suoi ospiti l’ incontro , la cui telecronaca sarà riproposta alle 23,00. Alle 22,00 in "Calcio Dilettanti" spazio ai tornei di Eccellenza e Prima Categoria con i filmati della partite.

Nel pomeriggio, invece, consueto appuntamento su Radio Parma con 'Palla in Tribuna' a partire dalle ore 14,30.

Tv Parma dalle ore 20,30