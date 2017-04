Questa sera alle 21,15 su Tv Parma torna Check up. Nella trasmissione condotta da Ilaria Notari e dedicata a salute e benessere, si parlerà di oncologia all’avanguardia ed in particolare del trattamento mini-invasivo dei tumori, con particolare riferimento a fegato e reni. Ospiti in studio saranno il dottor Gabriele Missale dell’U.O. di Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, il dottor Guido Pelosi libero professionista e il dottor Roberto Giacosa dell’Ecografia Diagnostica ed Interventistica della Clinica Citta di Parma.



