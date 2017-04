35° partita di campionato del Parma, che oggi incontra il Bassano in trasferta.

Dalle 18,20 consueta diretta in esclusiva di Tv Parma , con la telecronaca di Carlo Chiesa e Romeo Azzali, che sarà riproposta domani alle 17,05 e lunedì alle 21,10.

Alle 23,15 e 00,10 sintesi, interviste e commenti raccolti a fine partita da Sandro Piovani in Bordo Campo, replicato domani alle 12,15 e 14,45



Tv Parma ore 18,20