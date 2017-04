In questa seconda puntata di Assemblea OnER, rubrica a cura dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, sono stati trattati due argomenti: il Piano aria integrato regionale 2020 e la situazione dei punti nascita in regione

Il Piano Aria integrato regionale è stato approvato la scorsa settimana dall’Assemblea legislativa e servirà, secondo le previsioni, per ridurre drasticamente gli agenti inquinanti nell’aria. Sono previsti 300 milioni di investimenti per 94 azioni.

Per i punti nascita, si parla della possibilità di chiedere al governo una deroga per mantenere aperti i punti delle zone di montagna, quelli in pratica che sono sotto gli standard nazionali per poter rimanere operativi.