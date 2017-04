Serata tutta dedicata a Parma-Sudtirol quella che vi proporrà oggi Tv Parma. Alle 19,30 nel Tg e poi nel Tg Sport collegamenti in diretta dal Tardini per le anticipazioni del match. Dalle 22,30 invece puntata speciale di Bar Sport con commenti e interviste in diretta con Marco Balestrazzi e, in studio, Giuseppe Milano con tanti ospiti

La telecronaca dell’incontro sarà proposta domani alle 14,30 ed alle 22,00.

