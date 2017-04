Parma è davvero una città accessibile per i disabili? Una carrozzina ha davvero la possibilità di entrare in tutti gli spazi pubblici, nei locali, nei ristoranti? Ne parleremo questa sera a 'Lettere al Direttore' a partire dalle ore 21,15 mostrandovi anche una indagine lungo le strade di Parma per capire cosa ancora c'è da fare per essere davvero una città senza barriere. Per intervenire in diretta via sms e whatsapp 333-9200170





Tv Parma ore 21,15