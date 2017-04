VENERDI Sport Magazine

Questa puntata si apre con il professor Fabio Pezzoni nutrizionista, che illustrerà la dieta ideale per praticare sport in primavera. All’ “Angolo della cultura” Maria Denis Gudotti ci farà conoscere Marta De Tuglie l’illustratrice della sua prossima pubblicazione . Al Podium Andrea Bompiani e Lisa Adorni reduci da un vittorioso meeting di Kickboxing in Austria. Nella rubrica “Tenersi in Forma” Michele Guareschi ci parlerà dei benefici dell’allenamento funzionale. Al Training Day con Matteo Azzali scopriremo tutte le novità riguardanti gli integratori proteici. Per concludere alla Boxe Parma i nuovi appuntamenti della boxe.

Tv Parma ore 21,15