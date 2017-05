Quarta puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Laura Figna e Letizia Calestani. Tra i vari argomenti si parlerà del Parma Baseball col lanciatore Manuel Santana, degli aggiornamenti da Forma Futuro e dall'Energy Volley; Michele Guareschi spiegherà poi cosa si intende per Circuit Training e per concludere alla Boxe Parma per i nuovi appuntamenti della boxe.



Tv Parma, venerdì ore 21,15