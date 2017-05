Ritorna l'appuntamento con il podismo tutto parmigiano che si apre con un’intervista a Paolo Bucci reduce dall'Ultramaratona Milano-Sanremo che per la terza volta non è riuscito a portare a termine; ma lui non molla e nel 2018 sarà ancora al via con noi di Speed Runner a suo fianco per portarlo fino a Sanremo. Puntata dedicata alla Cetilar Run gara cittadina che ha visto 1600 persone mettersi le scarpette da running e correre per le vie partendo dal parco Cittadella; immagini e tante interviste.



Tv Parma ore 20,15