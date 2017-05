SABATO La commedia dialettale

Consueto appuntamento con il teatro in vernacolo. Questa sera andrà in scena la Famija Pramzana con "Stavolta an la bev miga” commedia dialettale in 3 atti di " di Pitteri e Zileri interpretata e diretta da Luigi Frigeri ed Ettorina Cacciani recentemente scomparsa.





Tv Parma ore 21,15