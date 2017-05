Appuntamento da non perdere alle 20,30 con Bar Sport dove Sandro Piovani analizzerà con i suoi ospiti, la seconda fase dei Play-Off che il Parma ha disputato ieri sera in trasferta contro il Piacenza, in attesa di giocare il turno di ritorno, mercoledì al Tardini.

Alle 22,00 ultima puntata stagionale di "Calcio Dilettanti" con spazio ai tornei di Eccellenza e Prima Categoria.

Nel pomeriggio, invece, consueto appuntamento su Radio Parma con 'Palla in Tribuna' a partire dalle ore 14,30.

Tv Parma dalle ore 14,30