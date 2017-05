Sesta puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Laura Figna e Letizia Calestani.

Tra i vari argomenti, Elisa Maffini mostrerà come tenersi in forma eseguendo esercizi addominali. Subito dopo Michele Guareschi spiegherà gli esercizi isometrici:a seguire i successi dell'under 14 dell'Energy Volley; per il Parma Baseball l' esterno Manuel Piazza. Per concludere, servizio alla Boxe Parma per i nuovi appuntamenti della Boxe.



Tv Parma ore 21,15