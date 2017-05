Appuntamento da non perdere alle 20,30 con Bar Sport dove Sandro Piovani analizzerà il momento del Parma dopo l’importante vittoria col Piacenza , l’accesso ai quarti finale dei Play Off ed ora in attesa dell’importante incontro di mercoledì al Tardini contro la Lucchese.

Nel pomeriggio, invece, consueto appuntamento su Radio Parma con 'Palla in Tribuna' a partire dalle ore 14,30.

Tv Parma dalle ore 20,30