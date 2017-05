MERCOLEDI Lo Sport a TV Parma

Ancora calcio in questa importante giornata che vede questa sera impegnato il Parma contro la Lucchese nell’incontro di andata dei quarti di finale dei Play-Off . Nelle tg delle 19,30 collegamento in diretta col Tardini per le ultime sul pre-partita. Appuntamento da non perdere poi al termine dell’incontro alle 22,40 con Bar Sport condotto da Marco Balestrazzi che, con Alberto Rugolotto in diretta dalla sala stampa, commenteranno la partita con servizi ed interviste.

La telecronaca in esclusiva – sempre a cura di Carlo Chiesa e Romeo Azzali - sarà proposta domani alle 14,30 e d alle 22,00

Nel pomeriggio, invece, consueto appuntamento su Radio Parma con 'Palla in Tribuna' a partire dalle ore 14,30.

Tv Parma dalle ore 14,30