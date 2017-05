A Bordo Campo

Alle 12,10 e 13,30 sintesi, interviste e commenti raccolti da Sandro Piovani in Bordo Campo al termine di Parma/ Lucchese la cui telecronaca in esclusiva, a cura di Carlo Chiesa e Romeo Azzali, sarà proposta alle 14,30 ed alle 22,15 . A Radio Parma consueto appuntamento con 'Palla in Tribuna' a partire dalle ore 14,30.Spazio anche alla politica alle 21,15 con “Lettere al Direttore” che propone le sfide incrociate fra i candidati sindaco del Comune di Parma. Questa sera alle 21,15 confronto fra Daniele Ghirarduzzi candidato della lista “M5S” e Ettore Manno candidato della lista “PC”.

Tv Parma dalle ore 14,30