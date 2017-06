DOMENICA Lettere al Direttore , il verdetto

Questa sera alle 22,50 la lunga diretta elettorale con 'Lettere al Direttore – Comunali 2017, il verdetto'. Dalla chiusura dei seggi Tv Parma vi racconterà minuto per minuto lo spoglio delle schede per eleggere il primo cittadino di Parma. In studio Giuseppe Milano, Giulia Viviani, Francesco Silva e Gabriele Balestrazzi e collegamenti esterni in diretta con Marco Balestrazzi, Alberto Rugolotto e Giovanni Cola. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170



Tv Parma ore 22,50