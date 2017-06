Lettere al Direttore : Comunali e Parma 1913

Il giorno dopo il primo responso delle urne 'Lettere al Direttore'

questa sera tornerà in onda alle ore 21,15 con un'analisi del voto e le prospettive per la nostra città. In studio Giuseppe Milano che proporrà i commenti dei protagonisti, analizzerà i dati e proverà, con i suoi ospiti, a fare le prime previsioni sul futuro politico-amministrativo di Parma.

Ma 'Lettere al Direttore' non sarà solo politica ma anche sport con le ultimissime sulla sfida di domani sera fra Parma e Pordenone.



Tv Parma ore 21,15