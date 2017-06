In diretta da Piazza Garibaldi Tv Parma propone dalle ore 21,10, il confronto finale fra i candidati sindaco Paolo Scarpa e Federico Pizzarotti. In una puntata speciale di 'Lettere al Direttore' ci collegheremo con il Municipio per sentire le ultime sui programmi dei due contendenti, il loro appello ai parmigiani e, anche, un progetto speciale che, in anteprima, sveleranno oggi alla città. L'incontro sarà in diretta su Tv Parma a partire, come detto, dalle ore 21,10. A condurre la serata dal palco di piazza Garibaldi Giuseppe Milano con Pietro Adrasto Ferraguti.



