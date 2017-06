MERCOLEDI Assemblea ON-ER

Riprende dopo la pausa dovuta alla consultazione elettorale, la rubrica quindicinale “Assemblea ON-ER” realizzata a cura della Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna . In questa puntata si parlerà della nuova legge sull’editoria locale approvata in Aula, delle iniziative organizzate dall’Assemblea per il G7 ambiente e delle Opportunità di investimenti dalla Ue per piccole e medie imprese.



Tv Parma ore 19,00