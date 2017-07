Viene proposto un filmato relativo all'iniziativa "Si-amo Volontariato" realizzata da Fondazione Cariparma in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato di Parma Forum solidarietà. Un progetto che ha coinvolto 25 figure istituzionali, imprenditoriali e dell'informazione, chiamate a condividere l'attività quotidiana di altrettante realtà del volontariato, diventando, anche se per un solo giorno, volontari.



Tv Parma ore 13,25 e 19,05